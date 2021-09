Gazprom teatas: Nord Stream 2 on valmis

Gazpromi juht Aleksei Miller teatas pikalt veninud ehituse valmimisest. Foto: Valery Sharifulin

Gazpromi juht Aleksei Miller teatas, et täna hommikul kell 8.45 sai Läänemerd mööda kulgev gaasijuhe Nord Stream 2 valmis.

Eile ütles Venemaa presidendi Vladimir Putini pressisektretär Dmitri Peskov, et riigivõim loodab, et torujuhtme kasutusele võtmist ei sega enam miski. Tema sõnul on Washingtonil ammusest ajast soov seda projekti viisil või teisel segada, vahendab lenta.ru. „Kiievis karjutakse ka juba ammu appi seoses Nord Stream 2ga,“ märkis ta.

