Raadiohommikus: tööstuste äriplaanid ja Eesti õppetunnid Räniorule

Tippkoomik Ari Matti Mustonen võtab oma naljamehe karjääri surmtõsiselt

Seekordses saates käis külas Eesti professionaalseimaks koomikus nimetatud Ari Matti Mustonen. "Stand up on esimene asi, kus ma tunnen, et mingid juhused suunavad mind selle poole," rääkis ta saates. "See on andnud mulle identiteedi, unistused ja elutahte."

