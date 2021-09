Rekordid teinud elektri hinnal on veel üllatusi varuks

Energia ehk elektri, gaasi ja nafta hind on sel aastal kohati rekordiliselt kallinenud. Mis on hinnatõusu taga ning miks kõrged, aga ka kõikuvad hinnatasemed on alles algus ning kuidas tarbija hinnatõusu ja -kõikumise vastu saab, see selgub värskest Äripäeva raadio saatest "Energiatund".

