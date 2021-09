Uudised

Äripäev

Enefit Green võib täna avaldada uudise börsile mineku kohta

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Foto: LIIS TREIMANN

Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvaenergiaettevõte Enefit Green korraldab täna kell 11 pressikonverentsi, kus tahab jagada ettevõtte hetkeseisu ja arenguplaane.

Millised plaanid need täpselt on, ei ole veel teada, kuid juba pikalt on oodatud uudist Enefit Greeni börsile tuleku kohta.

