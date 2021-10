Lahing VEB Fondist kadunud raha pärast jätkus

VEB Fondi sertifikaadiomanikke esindasid halduskohtu istungil vandeadvokaadid Indrek Kukk (vasakul) ja Indrek Leppik. Foto: Andras Kralla

VEB Fondi sertifikaadiomanike esindaja Indrek Leppik leidis, et riik peaks viimaks täitma kohtuotsust ja hüvitama võlausaldajatele kaotatud miljonid. Võlausaldajad on nõudmisega lootusetult hiljaks jäänud, leidis endine riigikohtunik Indrek Koolmeister.

"Miljonid on kadunud ja taskus ulub vaid tuul," võttis Leppik kokku VEB Fondi sertifikaadiomanike olukorra. Tema meelest on selle eest vastutav riik, kes aastakümneid on võlausaldajaid nörritanud ega täida juba 2010. aastal tehtud kohtuotsust, mille alusel oleks pidanud VEB Fondi sertifikaadiomanikele kaotatud raha tagasi maksma.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099