Säilitusainega moos tõi Rõngu Pagarile kaela kriitikarahe

Rõngu Pagari tegevjuht ja omanik Jaanus Peri ei arva, et ettevõte on valesti käitunud, kuid lasi siiski toodete sildid ümber teha. Foto: Väinu Rozental

Viimastel aastatel kiiret kasvu teinud Rõngu Pagar sattus tarbijate kriitikatule alla, kuna pagarikoda on oma toodetele lisanud vastuolulist infot säilitusainete sisalduse kohta. Pagaritööstuse juhtide sõnul on toote märgistust valesti mõistetud ja toiduamet on olnud liialt range.

„Meie oleme koguaeg rääkinud, et Rõngu Pagar ise ei lisa mitte ühtegi e-ainet ega ka säilitusainet oma toodetesse. See on nii tänaseni ja nii see saab olema ka edaspidi,“ ütles Rõngu Pagari juhataja Kristel Peri. Ettevõtte juht ja omanik Jaanus Peri ei näe sammuti probleemi. „Meil on koostisosades kõik täpselt kirjutatud, mitte ühtegi eksimust ei ole,“ ütles ta.

