Raadiohommikus: meedia tähelepanust, muutuvtunni lepingustest ja digitaliseerimisest

Hommikuprogrammi intervjueeritav kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil. Foto: Raul Mee

Mida tähendab digitaliseerimine ja miks peavad ettevõtted sellega tegelema? Kas digitaliseerimine on ka väiksemate ettevõtete jaoks oluline? Nendel teemadel teeme hommikuprogrammis juttu Digiwise’i ühe omaniku, digitaliseerimise eestvedaja ja EASi koostööpartneri Lauri Antalaineniga.

Aasta kaubandusteo auhinna pälvinud kaupmeeste liidu ja tööandjate keskliidu ellu kutsutud muutuvtunni töölepingute projektist räägib lähemalt kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

Miks mõned ettevõtted kardavad meedia tähelepanu? Miks on kasulik olla tuntud? Neil teemadel arutame endanimelise kommunikatsioonibüroo juhi Hannes Hamburgiga.

Äsja valminud energeetika ja tekstiilitööstuse konkurentsiraportitest tuleb hommikuraadiosse rääkima Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani uudistetoimetaja Linda Eensaar ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Vannitubade sisustus Eestis varieerub vastavalt piirkonnale märgatavalt, selgitab saates Lintman Eesti müügijuht Viktor Vaskov. Samas selgub, et on olemas ka universaalsemad arusaamad ja moesuunad.

Veel põhjendab Viktor Vaskov saates, miks on suuremate keraamiliste plaatide jaoks vaja sirgeid seinu ning selgitab, kas see tähendab, et vanades ehitistes paiknevate väiksemate vannitubade puhul tuleb leppida ka väiksemate plaatidega. Lisaks tuleb jutuks, millised erinevused on eri vannitüüpide vahel ning kuidas soetada selline dušinurk, mis ka vastu peab.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees ja LHV Maailma Aktsiate Fondi juht Mikk Taras räägivad sellest, milliseid sektoreid ja ettevõtteid nad vaatavad ja analüüsivad, kuhu tasub üldse tänasel päeval investeerida, kuidas suhtuda Hiina turgu ning kas peaks sinna praeguse odavmüügi ajal investeerima. Saadet juhib börsiajakirjanik Simo Sepp.

12.00–13.00 "Eetris on ehitusuudised". Avalike hoonete projekteerimise ja ehitamise nõuetest kõnelevas saates küsime, miks valitseb vaatamata ligi kaks aastat kestnud pandeemiale endiselt paljudes hoonetes suur risk haigestuda, kuna neis pole tagatud piisavat ventilatsiooni.

Saates on külas Riigi Kinnisvara projektidirektor Raul Prank, k ütte- ja ventilatsiooniinseneride liidu esimees Kalev Kundla ning Tallinna Tehnikaülikooli professor, ehitusinstituudi direktor Jarek Kurnitski. Saate alguses tutvustab Raul Prank Riigi Kinnisvara uusi tehnilisi nõudeid mitteeluhoonetele ning räägib lühidalt nendes sisalduvatest nõuetest ruumikaartide, ligipääsetavuse ning ventilatsiooni kohta.

Saadet juhib Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Räägime uuest õppevormist mikrokraadist ja konkreetsemalt lepitusmenetluse mikrokraadist. Lepitus on vaidluste lahendamise metoodika, mis toob Tallinna Ülikoolis kokku nii psühholoogiaalased kui ka õigusalased teadmised, et lahendada inimeste ja ettevõtjate muresid kohtuväliselt.

Saatest saab teada, mis on lepituse eelised kohtumenetluse ees, millistes ettevõtetes võiks lepitaja ametikoht eriti vajalik olla, kas kõiki konflikte saab lepitada ja sellest, milline saab olema lepituse mikrokraadi õpe Tallinna Ülikoolis.

Külas on TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi läbirääkimiste psühholoogia lektor Arno Baltin ja ühiskonnateaduste instituudi õiguse suuna eraõiguse lektor ja emeriitkohtunik Mare Merimaa. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Seakasvatuse teemale keskenduvas saates on külas Anu Hellenurme, kes oktoobrist juhib Eesti Tõusigade Aretusühistut. Teda paneb muretsema, et kuigi oleme pika ajalooga saekasvatusmaa, ei kata meie lihatoodang meie oma tarbimist ja oleme sunnitud liha hoopiski sisse vedama.

Samuti on meie seakasvatajad ebasoodsas olukorras võrreldes Lääne-Euroopa seakasvatajatega. Selle põhjustavad nii erinevused põllumajandustoetustes kui ka erinevad müügitingimused, mis osalt on põhjustatud seakatkust. Anu Hellenurme pakub saates välja lahendusi, millest kõige olulisem oleks ühistegevus lihaturul.

Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

