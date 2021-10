Äripäev tunnustab novembris kõige edukamaid ettevõtteid

Eesti edukamate ettevõtete TOP 100: kriis on tegutsemiseks, mitte halamiseks

Eesti eelmise aasta kõige edukamate ettevõtete juhid võivad ju mulluste heade majandustulemuste üle rõõmustada, kuid kas rõõm mineviku üle on midagi väärt, kui juba praegu on teada, et koroona-aasta pühib varasemad head tulemused?