Rohepöördeks pole vaja mingit revolutsiooni, vaid mõistlikku üleminekut, rääkis täna toimuval Eesti Ärifoorumil 2022 KPMG KPMG tehingute nõustamise vanemkonsultant, energeetikasektori spetsialist Dmitri Ševoldajev.

Ševoldajev ütles, et rohepööre tegelikult ammu käib, aga järskudele muutustele n-ö rohelises sfääris on ta kindlalt vastu – ei saa kõike korrapealt ära keelata, kirjutab venekeelne Delovõje Vedomosti . „Meil pole vaja rohelist revolutsiooni, meil on vaja rohelist üleminekut,“ ütles ta. „Muidu on kaks äärmust. Mõned inimesed ei taha üldse midagi teha, teised aga nõuavad revolutsiooni – et keelaksime kõik kohe ära. Meil pole vaja ei üht ega teist,” ütles KPMG spetsialist.