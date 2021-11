Uudised

Raadiohommikus: tubli tuntud ettevõte ja tubli peakokk

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu (keskel). Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis hõigatakse välja tööinspektsiooni tunnustuse saajad ning puhutakse juttu väga eduka peakokaga.

Tööinspektsioon avalikustab teisipäeval auhinna „Hea töökeskkond 2021“ kaks võitjat. Stuudiosse tulevad inspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ja ühe tunnustatud ettevõtte esindaja. Küsime, milline on üldse hea töökeskkond ning miks selle loomisega vaeva näha.

Koit Uustalu on peakokk kolmes söögikohas, mis pääsesid väärtrestoranide teejuhti White Guide 2022: GMP Pühajärve restoran, GMP Patisserie restoran Tartus ja Von Gernet Haapsalus. Loome Uustaluga telefoniühenduse, et uurida, kas tänavune aasta on nõudnud kõrge taseme hoidmiseks ekstra pingutusi ning mida ta arvab hiljutises Äripäeva juhtkirjas välja öeldud seisukohast, et valitsus peaks eraldama raha Michelini giidide Eestisse toomiseks.

Reformierakonna eksjuht Andrus Ansip ei hoia Kaja Kallase suunas kriitikaga tagasi. Miks Ansip, kelle ajal erakonna asju avalikult ei klatitud, niimoodi käitub ning kuivõrd see õõnestab parteijuhi autoriteeti, selle üle arutleme Äripäeva poliitikaajakirjaniku Urmas Jaagantiga.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Kodustest sauna- ja spaalahendustest kõnelevas saates on külas Spauna juhatuse liige Janno Kaur ning Harvia Estonia juhataja Taavi Kaldoja. Tartus asuva Spauna temaatilist salongi tutvustava jutu kõrval räägime, millised on koduste spaalahenduste võimalused, selgitame, millised lahendused on funktsionaalsed ja turvalised ning kuidas toimub nende väljaehitamine, tagades vajaliku niiskuskindluse ja pikaealisuse.

Samuti uurime, mis on keskmise eramaja aurusauna lahenduse hind ning milliseid saunatooteid valmistatakse Eestis kohapeal. Muu hulgas tulevad jutuks põhjused, mis on pannud saunatoodete äri viimasel ajal hoogsalt kasvama nii meil kui mujal.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas Soome börsifirma Incap Corporation eestlasest juht Otto Pukk, kes räägib elektroonikatööstuse tulevikuperspektiividest. Otto Puki juhtimisel on ettevõtte aktsia teinud viie aastaga läbi 1270% tõusu ning senine edu on Puki sõnul alles algus.

Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates on külas Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe, Saint-Gobain Glass Estonia juhataja Andi Kasak ja Columbus Eesti digitaliseerimise juhtivkonsultant Indrek Sabul.

Juttu tuleb digiauditist: milleks seda vaja on, mida digiauditi abil teada saab ja mida arvestada digiauditi tulemusel selgunud probleemide lahendamisel.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Saade oli eetris 2021. aasta veebruari alguses.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime Airbnb platvormil majutuse pakkumisest, uurime turismikriisi mõjude kohta ja arutleme pakkujate olmepraktikate üle. Praktikutest saatekülalised jagavad kogemusi tegevuse alustamisest, lõivude maksmise tavadest ja platvormil edukaks kujunemise teekonnast.

Kogemusi jagavad Tallinnas kahte külaliskorterit välja üüriv Helena Kaisma ning Saaremaal vanemate maamaja naabruses kodumajutust pakkuv Priit Liiv. Saadet juhib Gregor Alaküla.

