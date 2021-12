Ühisrahastajatele miljoneid võlgu jäänud saetööstus läks haamri alla

Baltic Forest laenas aastate jooksul Crowdestate'i kaudu kümnel korral üle 10 miljoni euro, millest võlgu jäädi 4 miljonit eurot. Foto: Liis Treimann

Pankrotihaldur pani ühisrahastusportaali Crowdestate investoritele miljoneid eurosid võlgu jäänud puidufirma Baltic Foresti saetööstuse 7,3 miljoni euroga oksjonile.

Pärnu lähedal Paikusel asuva pankrotis puiduettevõtte Baltic Foresti pankrotihaldur Toomas Saarma sõnas, et võlanõudeid esitati kokku 33 miljoni euro eest. Siiski osa nõudeid vaidlustati, mõned vaidlused on lõppenud ja tunnustamata jäänud ning osa puhul käiakse veel kohut. Seni on pankrotiasjas tunnustatud nõudeid kokku 11,2 miljoni euro eest.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099