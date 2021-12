Fenestra viimane väikeomanik taandus aknatööstuse juhtimisest

AS Fenestra aknatööstus Tallinna külje all Peetri alevikus Foto: Eiko Kink

Alates 2014. aastast Fenestra omanikeringi kuuluv Riho Prass lahkus detsembri alguses Eesti ühe suurima aknatootja juhatuse liikme kohalt. Prassi taandumine firmast on aga ainult kõige värskem peatükk juba mullu alanud muutustest Fenestra juhtimises.

Fenestra juhatuse liikme Styv Solovjovi sõnul oli Prassi lahkumine loomulik protsess. "Meil on kasvav ettevõte ja muudatused on üks osa ettevõtlusest," sõnas Solovjov, kes lisas, et osapoolte teed lahknesid sõbralikult ja ühisel kokkuleppel. Riho Prass kinnitas Solovjovi seisukohta ja ei soovinud lahkumist isiklikult lähemalt kommenteerida. Ka Solovjov oli sõnadega pigem tagasihoidlik ega soovinud firmasiseste juhtimisalaste otsuste detailidesse laskuda.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099