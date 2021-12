Tööstur: kiipide hinnad on kerkinud nii palju, et protsendi arvutamiseks tuleks appi võtta kalkulaator

Ouman Estonia juht Erik Keerberg. Foto: Raul Mee

Praegu on juurde tekkinud palju uusi tarnijaid, kes pakuvad eelkõige väikseid koguseid kõrgema hinna eest, mistõttu on tarnijatel justkui kuldaeg, ütles elektroonikatööstuse Ouman Estonia juht Erik Keerberg konverentsil "Tööstuse äriplaan 2022", kirjutas teemaveeb tööstusuudised.ee

Keerberg selgitas ettekandes, et kogu elektroonikatööstuse jaoks on kiipide puudus olnud suureks probleemiks, kuid materjalipuudus pole tingitud vaid koroonapandeemiast, vaid üldisest elektroonikatoodete tarbimise kasvust maailmas. Lisaks rääkis ta sellest, kuhu on ettevõte praegu investeerinud ja milliseid investeeringuid veel plaanis on ning millise komponendi defitsiit meid järgmiseks ees ootab.

