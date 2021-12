T1 keskusele leiti uus juht

Advokaat: päris tasuta võlausaldaja Lintgen T1 kätte ei saa

T1 keskuse ostnud Lintgeni esindaja vandeadvokaat Toomas Vaher rääkis, et kuna Lintgeni laen Tallinna Moekombinaadile on tagatud hüpoteegiga, on ettevõttel eesõigus pankroti käigus raha tagasi saada. Siiski kaasnevad Vaheri sõnul pankrotimenetlusega ka kulud, nii et päris tasuta võlausaldaja T1 kätte ei saa.