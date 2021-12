Uudised

Raadiohommikus: action turgudel

Nädala viimases raadiohommikus võtame kokku tänavuse tormilise börsiaasta olulisemad sündmused ning prognoosime tuleva aasta väljavaateid.

Tallinna börsi jaoks tõotab tänavune aasta tulla nii tootluse kui uute emitentide poolest ajaloo võimsamaid, samal ajal on idufirmasid koondav Funderbeami platvorm langenud kriitika alla. Uurime saatekülalistelt muu hulgas, millised on Tallinna börsi ja Funderbeami paljulubavamad investeerimisideed just praegu, millised on käesoleva aasta aga ka varasemate kümnendite olulisemad õppetunnid investorite jaoks ning küsime, mida saab igaüks teha enne aasta lõppu, et uuel aastal juba oluliselt paremast finantsesisust alustada.

Külla tulevad Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp, Naisinvestorite klubi asutaja ja aasta investor Kristi Saare, finantsökonoomika doktor ja investor Tõnn Talpsepp, LHV vanemmaakler Nelli Janson ning poeet Contra ehk Margus Konnula.

Actionit aitavad vahendada saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Tervisetehnoloogiate arengut takistavad Euroopa Liidu ranged regulatsioonid, selgub „Soraineni sageduse" uuest saatest, kus keskendutakse Eesti tervishoiu innovatsioonile. Saates arutletakse, kuidas paremini ära kasutada Eestis kogutud terviseandmete suurt potentsiaali digitervise innovatsiooniks ning miks on digitervise valdkonnas vähem edulugusid võrreldes muude tehnoloogiavaldkondadega.

Lisaks jagavad saatekülalised meditsiiniandmebaase koondava ettevõtte Synbase juht Siim Nahkur ning Soraineni vandeadvokaat Lise-Lotte Lääne, mis võiks olla Eesti terviseinnovatsiooni lähiaja eesmärk. Saadet juhivad Kaupo Lepasepp ja Mario Sõrm.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates räägitakse sellest, kas üldise investeerimisbuumi foonil võivad Tallinna börsile pürgida vaid siniverelised, või leidub seal ruumi ka väiksematele, kuid ambitsioonikatele ettevõtetele.

Värskemad Tallinna börsi alternatiivnimekirja ettevõtted, kes justkui Viljar Arakase säutsu järgi külakapelli alla võiks liigituda, peavad seda kulust ja kohustustest hoolimata enda jaoks õigeks kohaks. Teiste suuremate börsifirmade juhid näevad börsi vilkamat tegevust positiivsena, aga aimavad ka konfliktikohti, kirjutas Äripäev.

Samuti vaatame ühe kinnisvaratüli kulisside taha ja arutame, kas rohepööre on Eestile tulnud ootamatult. Sellest, kuidas veebipoodides hinda kujundavad päkapikud tarbijal naha üle kõrvade tõmbavad, arutavad Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene, Simo Sepp, Linda Eensaar ja Janno Riispapp. Saates selguvad ka nädala võitja ja kaotaja.

12.00–13.00 "Euroopa majandus". Koos koroonapandeemiat ohjeldavate koroonavaktsiinidega saabunud 2021 pidi olema Euroopa Liidu ühisturul suur taastumise aasta. Vaadates alates kevadest tormiliselt kasvama hakanud euroala majanduste tulemusi, siis võiks ju öelda, et ootused said täidetud. Samas on meeletu kasvutempo taustal pead tõstnud ka laiemad ühiskondlikud pinged, kus küsimärgi alla pannakse ELi põhiväärtused, ja taas kõlavad Ida-Euroopas sõjatrummide löögid.

Kui hästi on ühisturu ühtsuse eest võitlev Brüssel saanud 2021. aastal hakkama probleemide lahendamisega nii sise- aga ka välisrinnetel? Kas eurotoetustega suudetakse pidurdada lõhede süvenemist Euroopa Liidu Ida ja Lääne liikmesriikide vahel? Mil määral on Euroopa Liit valmis taluma suhete külmumist idanaabritega?

Neil ja paljudel teistel Euroopa Liidu sise- ning välispoliitikat puudutavatel küsimustel arutlevad tänavust aastat kokkuvõtvas saates Euroopa Parlamendi saadikud Marina Kaljurand ja Urmas Paet.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates on sel korral külas saunasid ja aiamajasid tootva Saunasell osaühingu tootmisjuht ja üks omanikest Romet Tsirna. Saatest kuulete, mis on ettevõttele edu toonud ja kasvu toetanud, kuidas edeneb eksport, milline on nõudlus saunade ja väikemajade järele, mis toimub puitmaterjali hindadega ja kuidas see mõjutab ülejäänud toorainete hindasid. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Aasta viimases saates tuleb jutuks pühadeaegne söömine ja toitumine üldiselt. Räägitud saab taldrikureeglist, valkudest, rasvadest ja süsivesikutest ning sellest, kuidas süüa nii, et ülekaaluliseks ei muutuks. Samuti sellest, mida peaks silmas pidama need, kes valmistuvad maratonideks, kuid ei tahaks end pühade ajal siiski liiga rangelt piirata. Üheks võtteks pääsemaks rasvaste roogade ülesöömisest on viia kingiks kaasa ebatraditsioonilisi toite. Saatekülaliseks on Lääne-Tallinna Keskhaigla toitumisnõustaja ja -terapeut Külli Holsting. Saadet juhib Violetta Riidas.

