Aasta raadiohitid: räppar-investor Genka, pankur-suunalooja Lõhmus, bravuuritar-ärinaine Saagim

Räppar Genka, LHV asutaja Rain Lõhmus, seltskonnategelane ja ajakirjanik Anu Saagim Foto: Foto: Äripäev

Aasta kuulatuimates raadiosaadetes avasid nii tippkoomik, räppar, pankur kui ka bravuuritar ennast uutest külgedest. Investorid jagasid mõtteterasid ja inspiratsiooni ning selgus, et ettevõtjad ja tippjuhid vaatavad pisut murelikult uude aastasse.

Järgnevad Äripäeva raadio aasta populaarseimad saated:

„Läbilöök“. Tippkoomik Ari Matti Mustonen võtab naljamehe karjääri surmtõsiselt

Eesti professionaalseimaks koomikuks nimetatud Ari Matti Mustonen rääkis oma edu tagamaadest, aga ka unistustest. Ausas ja muhedas saatest tuli juttu sellest, kuidas kümnendi jagu rasket tööd on ta viinud sinna, kus ta täna on – tundmatust tegijast välja müüdud saalidega kunstnikuks. Saadet juhtis Rivo Sarapik.

Kuula siit:

„Investor Toomase tund“. Neid õpetusi järgides saab miljonäriks ka palgatööga

Saates rääkisime investori ja „Rikkaks saamise õpikute“ seeria autori Jaak Roosaare ja LHV vanemmaakleri Nelli Jansoniga hiljuti Äripäeva kirjastuse välja antud Dave Ramsey eestikeelse raamatu „Sinu raha täielik muutumine“ üle. Arutlesime raamatus kirja pandud mõtetest, üldisemalt ajatutest tõdedest rahaga ümberkäimise kohta, laenu võtmisest, praegusest majanduskeskkonnast ja paljustki muust. Saadet juhtis Anete Hela Pulk.

Kuula siit:

„Edukad naised“. Naiivitarist sirgus bravuuritar: mulle tehti tohutult haiget, aga siis ajasin sadomaso kostüümi selga

Seltskonnategelane Anu Saagim rääkis avameelselt, kuidas Soome ajakirjanike rünnakud panid ta patja nutma, ent seejärel otsustas bravuuritar ohjad haarata: ta hüppas piimavanni ja riietas end sadomaso kostüümi. Lisaks tuli juttu Saagimi arvukatest ettevõtetest: ta on juhatuses lausa seitsmes erinevas firmas, mis tegelevad meelelahutusega, disainertegevusega kui ka kinnisvaraga. Ühtlasi avaldas ta, millised väärtushinnangud ning uskumused on tal seotud rahaga ja kuidas kriisiaeg talle mõjus. Saadet juhtis Katariina Krjutškova.

Kuula siit:

"Kuum tool". Rain Lõhmus: ruumi turgu võtta on palju

Kuumal toolil istus Tallinna börsi kaugelt rikkaim mees, LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus. Pankuriga rääkisime, millistele põhimõtetele võlgneb LHV oma kiire kasvu miljardiettevõtteks, kellelt on jäänud veel Eestis turgu võtta ja millised on börsifirma kasvuambitsioonid Londonis. Ligi 250 miljoni väärtuses varasid omava ja Rikaste TOPis kiirelt ülespoole liikuva Lõhmusega tuli juttu sellestki, millised on LHV suurimad riskid, mida on õpetanud kriisid minevikust ja millal võiks LHV aktsia börsil kaubelda 100 eurol. Saadet juhtis Juhan Lang.

Kuula siit:

"Läbilöök". Genka investeering: "Päris okei klots on riiulile kogunenud"

Rääkisime räppar Genkaga rahast. Küsisime, millised on tema parimad ja halvimad äriotused plaadifirma juhina, kuhu on ta edukalt investeerinud ja milline on see lugu, mis on enim raha sisse toonud. Lisaks rääkisime ka loomingulise ettevõtlusega seotud väljakutsetest, Eesti muusikamaastikust, koroona-aasta väljakutsetest ja ühiskonna muredest. Saadet juhtis Gregor Alaküla.

Kuula siit:

„Investor Toomase tund“. Kuidas lüüa 100 000 euroga inflatsiooni ning teenida 20 000 euroga 20% aastas

Hobiinvestor Andrus Vaher ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas pakkusid välja erinevad investeerimisportfellid nii 20 000, 50 000 kui 100 000 euro investeerimiseks. Aastaseks tootluse eesmärgiks oli seejuures 20%, 7% ja lõpuks inflatsiooni löömine ning iga tootluse jaoks tuuakse välja mudelportfell. Saadet juhtis Igor Rõtov.

Kuula siit:

„Kauplemise ABC“. Marat Kasparov: neid ettevõtteid soovitan osta

Kuidas saada professionaalseks kauplejaks? Milliseid infoallikaid tasub jälgida? Kuidas käituda miinusesse vajunud Wise’i aktsiaga? Millistel USA aktsiatel ning Funderbeami platvormil kauplevatel ettevõtetel on kõige suurem kasvupotentsiaal ja millised idufirmad investoril närvi mustaks ajavad? Need on vaid mõned teemad, mis selles saates jutuks tulid. Saadet juhtis Juhan Lang.

Kuula siit:

„Kuum tool“. Jüri Mõis: karmid ajad on tulemas

Ettevõtja Jüri Mõis hoiatas saates raskete aegade eest, mida näeb saabumas, kui praegused tendentsid ühiskonnas jätkuvad. „Pean ennast halbade aegade juhiks, olen pehmetel headel aegadel liiga karm. Arvan, et karmid ajad on tagasi tulemas, ja isegi kui ei ole, on vaja nendeks valmistuda. Tulevane president peaks rohkem, nagu omal ajal Lennart Meri nimetas, seda teist Eestit maha tampima,“ ütles Mõis saates ja selgitas, mida silmas peab. Saadet juhtis Marge Väikenurm.

Kuula siit:

„Investor Toomase tund“. 7 aastaga nullist poole miljonilise portfellini

Seni oma investeeringutelt keskmiselt ligemale 20% aastatootlust teeninud investor Marko Oolo avaldas saates, millised investeerimispõhimõtted on tal aidanud seitsme aastaga portfelli nullist enam kui poole miljoni euro suuruseks kasvatada. Lisaks lahkas Investeerimisklubi kaasasutaja ja riskiinvesteeringute fondi Superangel investeeringute juht praeguse aja parimaid investeerimisvõimalusi idusektorist ja annab praktilisi ideid Funderbeami platvormil tulu teenimiseks.

Kuula siit:

„Edukad naised“. Vapustavalt aus kirjanik Äripäeva raadios: 30aastaselt olin ma ilges jamas!

Luuletaja ja proosakirjanik Kristiina Ehin rääkis saates avameelselt üksikvanemaks jäämisest ja sellega kaasnenud proovikividest. Ta kirjeldas, kuidas ta pärast lapse sündi elu eest võitles ja kohtus õiglust jalule seadis. Ehin rääkis ka sellest, kuidas ta on katsumuste kiuste jäänud truuks loomingule ja pere kõrvalt selle jaoks omale aega võtab. Saadet juhtis Katariina Krjutškova.

Kuula siit:

