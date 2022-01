Pooltel kodudest on elektri hinnatõus veel ees

Seni on mõista antud, et elektri hinna ootamatu tõus ei puudutagi kuigi paljusid või pole ka elektriarved suurel osal teab mis suured. Tegelikkuses tähendab see, et pea poolte tarbijateni ei ole hinnatõus lihtsalt veel jõudnud.