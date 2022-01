Endised töötajad tahavad firmamatja kätte liikunud vanalinna restoranipidaja pankrotti

Restoran Kalle Kusta tegutses pea 25 aastat Tallinna vanalinnas Viru väravate kõrval keldriruumides. Foto: Andras Kralla

Umbes 25 aastat tegutsenud Tallinna vanalinna restorani Kalle Kusta operaatorfirma müüdi veidi üle aasta tagasi firmamatja Raul Pindiga seotud ettevõttele. Endised töötajad nõuavad nüüd ettevõtte pankrotti.

Üks Kalle Kusta restorani endiste omanike hulka kuulunud Eha Nurmik ütles, et mingit kontakti pidi leidus inimene nimega Raul Pint, kes ostis ettevõtte ära. Äripäev mainis seepeale Nurmikule, et Raul Pint on tuntud firmamatja ja likvideerijaga. “On või?” imestas Nurmik. “Selle kohta pole mul küll mingeid andmeid.”

