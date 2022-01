Uudised

Raadiohitid: investor Toomase konverentsi järelkaja ja värske ükssarvik

Aasta investor Kristjan Liivamägi rääkis Investor Toomase konverentsil muu hulgas investeerimisteesidest. Foto: Raul Mee

Möödunud nädalal toimus investor Toomase konverents ja Äripäeva raadio kuulajad näitasid sel nädalal tugevalt huvi üles konverentsil esinejate vastu. Investeerimisteemade kõrval jõudsid raadiohittide sekka ka idufirmade riskid ja värske ükssarviku kasvuplaanid.

Nädala kuulatuimad saated:

"Investor Toomase tund". Toomase konverentsi kuluaarides paljastati investeerimissaladusi

Saates saab teada, mida värske aasta investori tiitliga pärjatud Kristjan Liivamägi arvab Alexander Elderi pullituru lõppemise hoiatusest, kuidas TalTechi finantsaruannete analüüsi õppejõud Paavo Siimann seostab "Tsirkuse" lauamängu aktsiaturgudega ning milline eelmise aasta IPO vihastas rokkmuusik Tanel Padari välja. Lisaks saame kuulda konverentsi projektijuhilt Morten Merilalt konverentsi telgitaguseid saladusi.

Kuula saadet siit:

"Hommikuprogramm". Aasta investor Kristjan Liivamägi soovitused närvivabaks investeerimiseks

Kui turg kukub kolinal, su aktsiaportfelli väärtus aina kahaneb ja sul tekib tunne, et peaksid ruttu-ruttu midagi ette võtma, tuleks enne tegudele asumist järele mõelda, miks on sul need aktsiad üldse ostetud. Aasta investori tiitli saanud Kristjan Liivamägi sõnul aitab oma investeerimisteesi paika panemine ja sellest kinni pidamine rahulikult elada ka siis, kui börsiturul on veri tänavatel.

Kuula intervjuud siit:

"Kuum tool". Idufirmade risk: raha pesid suurpangad, aga ära keelatakse krüpto

Eesti idufirmade rekordilisele kahele viimasele aastale terendab alanud aastalt järgmine. Miks nii läheb ja samas ka mis riskid seda edu rikkuda võiks, on saate teema.

Kes olid eelmise aasta parimad tegijad siinsetest idufirmadest ja millele pööravad juhtivad tegijad oma fookuse, sellest räägivad saates Pipedrive'i kaasasutaja, investor ja ettevõtja Ragnar Sass, ettevõtja ja asutajate seltsi juhatuse liige Triin Kask, aasta stereotüübimurdja tiitli pälvinud ja loodusega tagatud makselahendust arendava Single.Earthi üks asutaja Merit Valdsalu ning aasta uustulija tiitli pälvinud investeerimisäppi arendava Lightyeari üks asutaja Martin Sokk.

Saadet saab kuulata siit:

"Hommikuprogramm". Kinnisvarahai Kersti Kaljulaid panustab kvaliteetkinnisvarasse

Põhiliselt kinnisvarasse panustav ekspresident Kersti Kaljulaid rääkis investor Toomase konverentsil, et on viimasel ajal investeerinud paari aasta vanustesse üürikorteritesse, kuna ta on jõudnud järeldusele, et kvaliteetkinnisvara toob kvaliteetüürniku.

Samuti rääkis Kaljulaid enda suhtumisest pensionisammastesse ja rääkis enda ainsast üksikaktsiast, mis tema portfelli kuulub. President andis ka nõu, kuidas pääseda ebameeldivast paarisuhtest, kus lahkuda sooviv osapool on teisest majanduslikult sõltuv.

Kuula intervjuud siit:

"Hommikuprogramm". Ükssarviku Veriff asutaja: see on alles algus, kasvuruumi on 1500 korda

Isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv Veriff kaasas 100 miljonit dollarit ja suurendsa sellega ettevõtte väärtuse 1,5 miljardi dollarini. Ettevõtte asutaja Kaarel Kotkas rääkis intervjuus, et osa investoreid jäi ukse taha ning ettevõttel töö nüüd alles algab – kasvuruumi on enam kui 1000 korda. Mis plaanid ettevõttel on, selgub intervjuust.

Kuula intervjuud siit: