Via 3L müüs külmlaod osaluse vastu Nordnetis

Madis Laansalu Nordnetist Foto: Raul Mee

Logistikafirma Via 3L müüs oma külmlaod Nordnetile, tulemuseks on Eesti suurim sügavkülmaäri.

Nordneti asutaja ja suuromanik Madis Laansalu selgitas, et kahe ettevõtte külmaäride ühinemise tulemusel saab Nordnetist Eesti sügavkülmaäri turuliider, kelle laomaht on üle 100 000 kuupmeetri sügavkülma pinda ning teenuslepingute maht on eritemperatuuri turusegmendi suurim.

