ABB koondab 200 inimest

Foto: Liis Treimann

Tööstushiid ABB teatas, et muudab Ülemiste City ärilinnakus paikneva äriteenuste keskuse struktuuri. See tähendab, et koondamisele läheb 200 töökohta.

Edaspidi keskendub ABB äriteenuste keskus peamiselt personali-, aga ka klienditeeninduse jt teenuste pakkumisele.

