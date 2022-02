Äripäev võtab tööle kaks venekeelset ajakirjanikku

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova. Foto: Raul Mee

Äripäeva venekeelne sõsarleht Delovõje Vedomosti võtab tööle kaks venekeelset ajakirjanikku ning suurendab artiklite mahtu, mis on kõigile lugemiseks tasuta.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ütles, et lugejate infovajadus on hüppeliselt kasvanud ning erilise tähenduse on saanud vaba venekeelne ajakirjandus, mida jääb maailmas kahjuks üha vähemaks. Seepärast sündis koos Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli ja Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkovaga otsus võtta kohe täiendavalt tööle kaks tugevat venekeelset ajakirjanikku.

Lisaks otsustati suurendada artiklite mahtu, mis on lugemiseks kõigile vabad. "Sel viisil anname oma panuse Eesti venekeelse elanikkonna paremaks informeerimiseks sel kriitilisel ajajärgul," ütles Rõtov.

Rõtovi sõnul on Kreml lisaks reaalsele sõjategevusele Ukrainas käivitanud ulatusliku infosõja, mis avaldub eriti teravalt venekeelses inforuumis. "Me oleme uhked oma väikse venekeelse toimetuse üle, kes on andnud oma parima, et pakkuda meie venekeelsele lugejale sõltumatut informatsiooni toimunu kohta," ütles Rõtov. "Meie lugejad, ettevõtjad ja investorid vajavad infot, et mõista, mis maailmas toimub, ja teavet, kuidas sellises olukorras hakkama saada."

Rõtov ütles, et Äripäev on südames ukrainlastega ja loodab, et NATO heidutus ja karmid sanktsioonid ühel hetkel Putini peatavad. "Ka meie töötajatel on sugulasi Ukrainas ning oleme vajadusel valmis osutama neile igakülgset abi."

Äripäeva venekeelset sõsarlehte saab lugeda aadressilt www.dv.ee.