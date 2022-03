Uudised

Raadiohommikus: nipid keerulisel ajal juhtimiseks

Häirekeskuse juht Kätlin Alvela Pärnu Juhtimiskonverentsil. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio kolmapäevase hommikuprogrammi raskuskese on juhtimisel. Teeme juttu sellest, kuidas end ja kolleege väljakutsuval ajal juhtida ning tagasilöökidest tugevamana välja tulla. Neil teemadel kõnelevad konkursi "Parim juht 2022" nominent ja häirekeskuse juht Kätlin Alvela ning tippsportlaste juhendaja Raimo Ülavere.

Lisaks avab Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik kolmapäeval avalikustatavat Eesti Panga majandusprognoosi. Kinnisvaraturu tuliseid teemasid ja sõja mõjust sellele selgitab Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juht ja Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov.

Hommikuprogrammi intervjuud ja uudised toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates teeme selgeks, mis võib põhjustada viljatust ehk tekitada probleeme laste saamisel ning kuidas on võimalik viljatust ravida. Viljatusravikliiniku Next Ferility Nordic viljatusravi arst doktor Helen Liis rõhutab, et nii laste saamisel üldiselt kui ka viljatusravi efektiivsuse suurendamisel on aeg kõige olulisem mõjutaja.

Doktor Helen Liis soovitab juba alates kolmekümnendatest, mil viljakusnäitajad halvenevad, kontroll ette võtta, et siis teha kaalutletud otsus, kas lapse saamisega kiirustada, kas rasestumisele on vaja viljatusraviga kaasa aidata või hoopiski lasta sugurakud tulevikus laste saamiseks külmutada.

Kõigest sellest, ka doonorlusest ja sugurakkude külmutamisest, räägime saates lähemalt.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime sellest, mida tasub praegu ettevõtjatel seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonidega eriti jälgida, et mitte seadust rikkuda, ja sellest, kuidas vältida rahapesu osaliseks saamist.

Samuti tuleb juttu krüptovaluutadega seotud rahapesuriskidest ning hoolsusmeetmete rakendamisest. Külalised jagavad soovitusi meetmete rakendamisest ja räägivad, kui kaugele peab ettevõtja ise minema, otsides oma partnerettevõtte kohta taustainfot. Saatekülalised räägivad, milliste muredega kliendid praegusel ajal nende poole pöörduvad.

Stuudios on kolm külalist: rahapesu andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai ning Triniti advokaat Maarja Lehemets.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Energiatund". Saate fookuses on Ukraina sõja mõju ja järelmid energiaturule. Muu hulgas saab vastuse küsimustele, milliseks muutub praegu energiaturul domineeriva Venemaa roll tulevikus, miks pole tõenäoline riikidel end Vene energiasõltuvusest lahti lõigata ja millised uued sõltuvused terendavad ees. Juttu tuleb aga ka praeguse aja võimalustest ja ohtudest ning sellest, miks vaid sanktsioonidest Vladimir Putini sõjamasina peatamiseks ei piisa ning mida energiatarbija saaks sõja vastu teha.

Saates on külas energiaekspert Raivo Vare.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Lean Digitali arendusjuht ja partner Roman Zahharovil on 15aastane kogemus äriprotsesside juhtimisel, juurutamisel ja digitaliseerimisel. Ta on viinud läbi kümneid arendusprojekte ettevõtetes Eestis, Venemaal, Hiinas, Rootsis, Sloveenias ja Leedus.

Saates tuleb juttu sellest, miks mõned projektid ei õnnestu, millised on trendid projekti juhtimisel ja kuidas projekti juhtimise teadmisi kasutada igapäevases elus.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

