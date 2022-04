Uudised

Prantsusmaa presidendivalimised võitis Emmanuel Macron

Emmanuel Macron valiti teiseks ametiajaks tagasi. Foto: Scanpix

Lävepakuküsitluste järgi võidab Prantsusmaa presidendivalimised senine president Emmanuel Macron, vahendab CNN.

Macroni häältesaagiks saab ilmselt 58,2% häältest. Ühtlasi tähendab see, et Macronist saab esimene Prantsusmaa president viimase 20 aasta jooksul, kes on tagasi valitud.

