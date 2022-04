Kutsekoolid loevad sente. Direktor: lahenduste puudumisel tuleb minna hariduse kallale

Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane märkis, et loodavad lahendusena lisarahastust haridus- ja teadusministeeriumilt. Foto: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

„Ausalt öeldes me täna veel ei tea, kuidas me aasta lõpuks nulli tuleme,“ ütles Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane eelarve kohta. Nad pole sugugi ainuke kutsekool, kes energiahindade tõusu tõttu igati kokku hoiab ja suuri kulutusi edasi lükkab.

Kuklane rääkis, et energiahindade tõus ja seadusejärgne palgatõus on oluliselt mõjutanud kooli toimetulekut. Tõusid ju nii miinimumpalgad kui ka õpetajate töötasu. Kuigi palgatõus sai eelarvesse planeeritud, siis ei suurenenud direktori sõnul eelarve number varasema aastaga võrreldes. „Praegu on eelarve defitsiidis. Hoolimata sellest, et me vähendame töötajaskonda ja jätame ära kõikvõimalikud edasilükatavad ja välditavad kulud,“ lausus ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev