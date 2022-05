Uudised

Äripäev

4. mai kell 15:18 Jaga lugu:







Raadiohommikus: läheme süvitsi kinnisvarasse ja Tallinna börsi keerdkäikudesse

Tallinna börsi juht Kaarel Ots räägib hommikuprogrammis muu hulgas viimastest aktsiate avalikest pakkumisest. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga sellest, mis on viimasel ajal koduturul toimunud ja miks ning kuidas on seis järgmiste börsile tulla plaanivate ettevõtetega.

Seejärel tuleb stuudiosse LHV investeerimisteenuste juht Andres Suimets, kes annab sissevaate investeerimise ja kapitaliturgude hetkeseisule Eestis läbi panga vaatenurga ning jagab oma kogemusi eelmise aasta suurimate IPOde korraldamisel ning kuhu investeerimine edaspidi liikumas on.

Peale seda tuleb stuudiosse oma osakuid börsile noteerima asunud EfTEN United Propery Fundi fondijuht Kristjan Tamla, kes annab ülevaate, kuidas fondi osalust omandada saab, mis eristab neid teistest kinnisvarafondidest ning kuidas kinnisvarasektoril nende seisukohast praegu üldse läheb.

Kinnisvarateemal jätkame investori, ettevõtja ja kirjaniku Sass Hennoga, kes on üles ehitanud arvestatava kinnisvaraportfelli. Uurime, mida teeb väikeinvestor praegusel kinnisvaraturul ja mis investeeringute suunas praegu tasuks vaadata.

Hommikuprogrammi lõpetuseks räägime Merko Ehituse juhi Andres Trinkiga ettevõtte esimese kvartali tulemustest ning inflatsiooni ja sõja mõjudest suuremate ehitajate ning arendajate äritegevusele.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Seekordse Fractory tööstussaate külalised on Woola juht Anna-Liisa Palatu ja Woola tarneahela juht Kert Jalakas. Räägime jätkusuutlikust tootmisest ja tarneahelast ning sellest, et jätkusuutlikkus ei tähenda vaid keskkonnasõbralikkust. Woola näiteks ehitas oma tehase Paldiskisse, mitte Tallinnasse, et pakkuda tööd ka sealse piirkonna elanikele ja kasutada taastuvenergiat.

Saatejuhid on Hando Sinisalu ja Martin Vares.

11.00-12.00 "Globaalne pilk". Saade keskendub seekord Kesk-Aasiale. Räägime, missugused on Kesk-Aasia riikide, eeskätt piirkonna suuremate tegijate Kasahstani ja Usbekistani suhted Venemaa, Hiina ja Euroopaga. Räägime nende riikide potentsiaalist, aga ka probleemidest ja takistustest.

Külas on Kasahstani Eesti saatkonna endine nõunik Erkki Veismann ning Eesti endine suursaadik Kasahstanis Heiti Mäemees. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00-13.00 "Kinnisvaratund". Saates on külas Urmas Sõõrumaa kinnisvaettevõtte, US Real Estate juhatuse esimees Aavo Kokk ning Capital Milli juhatuse esimees Kaarel Loigu ning räägime pikemalt ärikinnisvara arendamise võimalustest ajal, kui ehitustöö kallineb sõja tõttu kontrollimatult ning üürikliendid on hakanud otsustega venitama.

Selgitame, milline äri on raskel ajal tasuvam, kas ehitajatega sõlmitakse juba ka avatud hinnaga lepinguid ning miks on välismaised investorid tõmmanud investeeringutele kohati käsipidurit.

Saates selgub samas ka, milliseid uudseid võimalusi on sõda arendajatele loonud ning kuhu saateosaliste juhitud ettevõtted fookuse seavad. Saadet juhib Lauri Leet.

13.00-14.00 "Tehnoloogiakompass". Räägime toimepidevusplaanidest ja sellest, kuidas ettevõttes võimalikult kiiresti taastada endine töökorraldus pärast katkestusi ja küberrünnakuid. Juttu tuleb sellest, kuidas selliseid olukordi ennetada ja milliste muredega ettevõtjad enim toimepidevusplaanide tegemisel abi vajavad.

Samuti jagavad saatekülalised, mida on väikestest kriisidest Telias ja Alexelas õpitud ning kas ja kuidas toimepidevusplaanid töötasid. Külas on Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ning Telia võtme- ja suurkliendi üksuse juht Kristjan Kukk. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00-16.00 "Riskiraha". Eestis tegutsevaid riskiapitalifonde tutvustava saatesarja seekordses osas on külas mitme riskifondi nurgakiviinvestor ehk riikliku riskifondi Smartcap juhatuse liikmed Sille Pettai ja Mari Vavulski.

Saates tuleb juttu, millistele fondijuhtidele annab Smartacap riikliku raha investeerida ja miks Smartcap ka taas otse iduettevõtetesse investeerima hakkab, millised valdkonnad on hetkel huvitavad ja paljutõotavad ning miks üldse riiklikult peab riskikapitaliturul tühimikke täitma.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit