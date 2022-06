Uudised

Raadiohommikus: elust Moskvas, suvistest hooajatöödest, moeärist ja inflatsioonist

Kuidas Eesti Pank püüab võidelda suurte hinnakõikumistega, sellest räägib hommikuprogrammis Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Raul Mee

Äripäev raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime Stockmanni kaubamaja direktori Marge Türneriga tarbijakäitumise trendidest ja sellest, kas hinnatõus mõjub ka moekaupade müüki.

Uurime, kui raske on suveks hooajalisi töötajaid leida ja millistest töötajatest on kõige suurem puudus. Arutame seda tööampsude vahendamisega tegeleva ettevõtte Treamer juht Mihkel Rembeliga.

Eesti Panga üks ülesanne on suurte hinnakõikumiste ärahoidmine. Hetkel on selle ülesande täitmine raskendatud. Kuidas olukorrale lahendust leida, arutame Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Lisaks on meil telefoniühendus Moskvas elava Eesti turundajaga, kes jagab muljeid elust Moskvas. Muu hulgas uurime, kas Eesti numbrimärkidega autoga Venemaal ringi sõitmine on tekitanud ka probleeme ja kas BMW teeninduses jätkub varuosi.

Hommikusaate toovad kuulajani saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

11.00–12.00 „Globaalne pilk“. Sel korral võtame saates luubi alla peamiselt Vene oligarhid. Räägime oligarhi mõistest, Venemaa esimese põlvkonna ja praeguste oligarhide erinevustest, Vene oligarhide olematust mõjust Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevustele, aja jooksul muutunud võimudünaamikast ning sellest, kes on tuntuimad Vene oligarhid ja kuidas on nad enda rikkuse kogunud. Samuti kõneleme põgusalt Ukraina oligarhidest.

Külas on majandusekspert ja rahvusvaheliste suhete vaatleja Raivo Vare ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–13.00 „Kinnisvaratund“. Saate teema on rohelahendused kinnisvaraarendustes. Arutleme, kas A-klassi järgi projekteeritud hoone on ikka piisavalt energiasäästlik, et seda võiks rohelahenduste hulka arvata ning kas riigi nõuded uutele hoonetele võiksid olla pisut kõrgemad. Uurime, millised on Eesti turul seni vähem tuntud lahendused, mis energiasäästu tagavad ja keskkonnamõju vähendavad, ning räägime teiste seas põhjalikumalt päikesepaneelidest, kanalisatsiooniveest soojuse tagastamisest ja lokaalselt toodetud elektrienergia targemast kasutamisest.

Saatekülalisteks on Scanduim Kinnisvara innovatsioonijuht Kalle Aron ning Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Murer, saadet juhib Lauri Leet.

13.00–14.00 „Tehnoloogiakompass“. Räägime 5G praktilistest võimalustest, paljuräägitud sageduslubade jagamisest ja sellest, mida täna ning tulevikus 5G abil teha on võimalik. Külalised räägivad huvitavatest 5G abil töötavatest lahendustest meil ja võõrsil, tutvustavad enda tulevikuvisiooni, millest ei puudu ka isesõitvad autod, ning jagavad vaadet sellest, millistes valdkondades on lähiaastatel oodata suurt arengut.

Külas on Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja Ericsson Eesti juhatuse liige Erki Kõiv. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 „Riskiraha“. Eestis tegutsevaid riskikapitalifonde ja nende võtmeisikuid tutvustavas sarjas saavad sel korral sõna Eesti esimese idufirmade kiirendi Startup Wise Guys asutajad Herty Tammo ja Dag Ainsoo, riskifondi The Better Fund rajaja Liina Laas, igihalja riskifondi Thorgate Ventures üks asutaja Raido Pikkar ja Karma VC asutaja Margus Uudam.

Saatest selgub, mis võtetega teistest riskifondidest suuremat tootlust teenida, kuidas võiks Eestis veelgi rohkem ükssarvikuid ehk palju väärt idufirmasid olla, kuidas tunda ära suureks kasvavad ideed ja võimekad ettevõtjad. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

