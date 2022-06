Uudised

Äripäev

5. juuni kell 10:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: valitsuse lagunemisest

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppe allkirjastamine eelmise aasta jaanuaris. Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases raadiohommikus räägime politoloog Keit Kasemetsaga Reformierakonna ja Keskerakonna lagunenud valitsusest ning sellest, mis nüüd edasi saab. Uue koalitsiooni moodustamisest tuleb aru andma sotside juht Lauri Läänemets.

Kuidas Ukrainast teravili kätte saada ja millised ärivõimalused on siin Eesti ettevõtjatel? Kuidas mõjutab kallis toore Euroopa taristuehitust. Miks Rail Baltic peaks nüüd olema riigi prioriteet number üks? Millal lahenevad ummikud Euroopa lennujaamades? Neil teemadel räägib hommikuprogrammis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

LHV investeerimisteenuste juhi Andres Suimetsaga räägime eestlaste praegustest lemmikaktsiatest ja väikesest uudisest.

Veel teeme juttu börsifirmast Tallinna Vesi ettevõtte juhi Aleksandr Timofejeviga.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Mai Kroonmäe.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime Radisson Collection Hoteli hiljutise renoveerimisprojekti näitel sellest, kuidas toimib sisearhitekti, eritellimusmööbli valmistaja ja tellija vaheline koostöö. Uurime, millised olid projekti valmimisega seotud väljakutsed ja õnnestumised nii sisearhitekti kui ka erilahenduste teostaja vaatest. Saatekülalised annavad ka näpunäiteid, kuidas jõuda kõiki osapooli rahuldava sisekujunduseni, kui kas hotelli, bürood, toitlustusasutust või muud hoonet on parasjagu plaanis hakata rajama või värskendama.

Saates on külas eritellimusmööbli valmistaja ja valmislahenduste pakkuja Enima Trade'i asutaja Indrek Reitsak ja Vaikla Disaini sisearhitekt Argo Vaikla.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on külas transpordiameti juht Kaido Padar, kelle vastutusala tegevused on pea peale pööranud ohjeldamatu inflatsioon: poolsada tee-ehitusobjekti on pandud sahtlisse paremaid aegu ootama, siseriiklike lennuliinide teenindamine on surve all ning bussifirmad ähvardavad jätta sõidud sõitmata. Kuidas "uues normaalsuses" õigeid käike leida, kuuleb täpsemalt saates "Kuum tool".

Saadet juhib Janno Riispapp.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Detsembris alustas tööd riigi uus IKT-keskus, mis võtab järjest tegevusi ja töötajaid üle paljudelt senistelt riigiasutustelt, hakates pakkuma teenuseid ministeeriumitele, omavalitsustele ja asutustele. Mis on selle suure IT-reformi ajend, millist koostööd plaanib uus keskus erasektoriga, mis muutusi toob see kaasa senistele riigi IT-majadele – neil ja teistel teemadel arutlevad uue IKT-keskuse juht Ergo Tars ja Elisa Eesti ärikliendi IT-teenuste valdkonna juht Tarmo Linnamägi.

Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on salvestatud tänavu mai keskel toimunud Pärnu Juhtimiskonverentsil. Sel korral kuulete Swedbank Eesti tegevjuhti Olavi Leppa. Ta räägib kriiside ja probleemide lahendamisest ja kõneleb, mis on seejuures oluline. Miks peab juht kriisis positiivne olema, kiirelt otsuseid langetama ja miks on tähtis regulaarne suhtlus?

Samuti kuulete masinatööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juhti Emöke Sogenbitsi. Ta kõneleb kriiside mõjust ja sellest, kuidas ettevõte enda tagalat kindlustab. Samuti selgitab ta, miks kriis on puhastav olukord ning miks elame volatiilses ja ebakindlas maailmas.

Moderaator on Meelis Mandel.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit