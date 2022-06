Ehituskontserni president: inimesed ise kutsuvad sügiseks kurja kaela

YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim (vasakul) ning YIT grupi president ja tegevjuht Markku Moilanen. Foto: Liis Treimann

Soome ehituskontserni YIT Group president Markku Moilanen usub, et sügiseks pikalt buuminud kinnisvara- ja ehitusturg normaliseerub ning suuri raskuseid, nagu paljud kardavad, ei tule. "Kui me ise pidevalt räägime, et sügis tuleb tume, siis muutub see lõpuks isetäituvaks ennustuseks. Sügisel ei saabu maailmalõpp," ütles ta.

Moilanen tõdes, et Ukraina sõda on YIT grupi tegevust mõjutanud mitmel rindel. Esmalt tuli ettevõttel kiirendada YIT Venemaa äri müüki, et sealselt turult võimalikult ruttu ja valutult väljuda. Omajagu suurt väljakutset on ettevõttele pakkunud ka materjalide kättesaadavus ja järsk kallinemine. YIT loobus Venemaa toodangu kasutamisest ja leida tuli uued turud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev