Sutt kohtub USAs Apple'i ja Google'i esindajatega

Viljandi tehas napsab endale varem Hiinasse läinud tellimusi

Viljandis raamatuid tootva ettevõtte Print Best juht Tanel Venderström märgib, et varem toodeti päris palju trükiseid Hiinas, kus see oli odavam. Kuna transpordi- ja muud kulud on nii palju tõusnud, on suur osa sellest tootmisest tulnud tagasi Euroopasse. Sellest võimalusest saavad osa ka nemad.

