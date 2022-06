Üle 120 inimese kaotab rootslaste Tallinna kõnekeskuses sõja tõttu töö

Transcom Eesti koondab suurelt. Foto: Andras Kralla

Rootsi suurfirma Transcom AB Eesti tütarettevõte Transcom Eesti koondab 121 inimest.

Trancomist öeldi Äripäevale, et ettevõte võttis koondamise otsuse vastu Ukraina sõja tõttu. “Kuigi meil ei ole ühtegi Vene klienti, oleme me teenindanud oma rahvusvahelisi kliente vene keeles. Kõnede arv on drastiliselt langenud, venekeelse teenuse nõudlus on samuti vähenenud, mis tähendab, et me pidime oma tööjõudu vastavalt vähendama,” selgitati ettevõttest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev