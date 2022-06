Lagarde lubas keskpanga radikaalsemat reageerimist

Juuni algul tuli Euroopa Keskpangal tänavust majanduskasvu prognoosi kärpida 2,8 protsendile, sest Vene sõda Ukrainas on majanduse väljavaateid tugevalt nõrgestanud. Foto: AFP/Scanpix

Väliste šokkide ja majandust praegu jahutava väliskaubanduse kõrval on Euroopa inflatsioonile tekkimas ka sisemisi põhjuseid, mistõttu lubab Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde varasemast tugevamal toonil vastata "nii nagu vaja".

Inflatsioon on liiga kõrge ja jääb selliseks mõneks ajaks, tõdes Christine Lagarde teisipäeval Euroopa Keskpanga majandusfoorumil. Tema sõnul on keskpank valmis minema "nii kaugele kui vaja", et saada see 2 protsendi tasemele keskpikal ajahorisondil.

