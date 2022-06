Soomlased ehitavad Helsingisse 400 miljonit maksva soojuspumba

Salmisaari koostootmisjaam Foto: DM ALLIANCE

Mereveest sooja tootmine, mida plaanitakse ka Tallinnas, saab Soome pealinnas peatselt tõeks: Helsingi sooja- ja elektritootja Helen plaanib 400 miljoni euro eest püstitada pealinna Salmisaarele tohutu mereveel töötava soojusvaheti.

Täpsemalt plaanitakse ehitada merre tunnelid ja Salmisaarele suur soojuspumba meetodil töötav kaugkütte katlamaja. Katlamajas muudetakse elektri ja merevee abil toasoojaks isegi merevesi, mille temperatuur on 2 kraadi. Merepõhjas on vesi alati 4 kraadi. Suvel saab süsteemi kasutada vastupidi, keskjahutuseks. Kasutusele jõuab see küll alles järgmisel kümnendil.

