Artikkel

Leedo lihaäri võitleb kehvade numbritega

Vjatšeslav Leedo lihaäri numbrid on languses. Foto: Raul Mee

Ärimees Vjatšeslav Leedo lihaäri miinus süvenes aastaga.

"Koroona ja kõik see, mis ümbruskonnas toimub. Kõik on haiged olnud, kõik on kinni olnud ja liikumiskeelud," põhjendas Leedo, nentides, et toodete vastu langes seetõttu ka huvi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev