Riigikogu ratifitseeris Soome ja Rootsi ühinemise NATOga

Marko Mihkelson: Türgi ei peata Soome ja Rootsi NATOga liitumist

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson ei usu, et Türgi jääbki blokeerima Soome ja Rootsi liitumist NATOga. Ta tõdes siiski, et Türgi jälgib kindlasti osapoolte vahel sõlmitud memorandumi täitmist ning diplomaatidel on vaja olukorra lahendamiseks veel palju tööd teha.