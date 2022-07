Marko Mihkelson: Türgi ei peata Soome ja Rootsi NATOga liitumist

Soome ja Rootsi NATO liitumisprotokollide allkirjastamisel teisipäeval olid kohal Soome välisminister Pekka Haavisto (vasakul) ja Rootsi välisminister Ann Linde. Nendele avaldab toetust keskel NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Foto: Reuters/Scanpix

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson ei usu, et Türgi jääbki blokeerima Soome ja Rootsi liitumist NATOga. Ta tõdes siiski, et Türgi jälgib kindlasti osapoolte vahel sõlmitud memorandumi täitmist ning diplomaatidel on vaja olukorra lahendamiseks veel palju tööd teha.

Mihkelson selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis täpsemalt, millised on Türgi nõudmised ning rääkis, kui kiiresti ratifitseerib Soome ja Rootsi NATOga liitumise Eesti ja millised riigid on juba oma nõusoleku andnud.

