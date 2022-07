Luurekeskuse ülem: Vene väed saavutasid esimese võidu, valmistuvad järgmisteks rünnakuteks

Kaitseväe luurekeskuse ülema Margo Grosbergi sõnul on Vene väed Ukrainas taktikalisel pausil ja valmistutakse järgmiseks etapiks. Foto: Liis Treimann

Venemaa relvajõud on kogu Luhanski oblasti territooriumi hõivamisega saavutanud oma esimese võidu, kuid see pole nende lõplik eesmärk, rääkis kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Pärast Lõssõtšanski linna langemist eelmisel nädalavahetusel on lahingutegevus Ukrainas olnud suhteliselt rahulik. Vene üksused on praegu taktikalisel pausil ja tõenäoliselt valmistutakse ette rünnakute järgmist etappi, mis meie hinnangul on vähemalt Donetski oblasti piir, kui mitte rohkem, rääkis Grosberg pressikonverentsil.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev