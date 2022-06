Uudised

Äripäev

29. juuni kell 15:29 Jaga lugu:







Kallas: NATO liigub uuele tugevdatud kaitsehoiakule

Peaminister Kaja Kallas täna Madridis NATO tippkohtumisel. Foto: Riigikantselei

Eesti jaoks tähendab NATO uuele tugevdatud kaitsehoiakule liikumine koostöös liitlastega diviisi suuruse üksuse ja selle juhtimisstruktuuri arendamist, mis oleks valmis kohe vajadusel Eestit kaitsma, ütles peaminister Kaja Kallas.

Kallas kinnitas, et liitlaste vahel valitses tänasel Madridi tippkohtumisel täielik üksmeel ning NATO mõtteviisis on toimunud põhimõtteline muutus: Venemaast on saanud NATO ja liitlaste jaoks peamine oht.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev