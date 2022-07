Uudised

Äripäev

10. juuli kell 5:00 Jaga lugu:







Raadiohitid: investeerimisest ja pensioni kogumisest

Vasakult alates Äripäeva börsitoimetuse liikmed Anu Lill, Simo Sepp, Morten Merila, Jaan Martin Raik, Jana Saarkoppel ja Juhan Lang. Foto: Liis Treimann

Lõppeval nädalal pälvisid kuulajate tähelepanu enim saated InvesteerimisFestivalilt, pensioni kogumisest ning raha ja õnne seostest.

InvesteerimisFestivali telgitagused: majanduse tume tulevik ja kohad, kuhu raha panna

1.–3. juulini Toosikannul toimunud InvesteerimisFestivalil rääkisid Eesti tuntuimad ettevõtjad ja investorid, mis ootab ees Eesti majandust lähitulevikus, mida see tähendab investeerimismaastikule ning kuidas investorid sellest kasu saaksid lõigata. Nii sellest kui ka investor Toomase portfellist ja viimase aja sündmustest Balti turul räägivad Äripäeva börsitoimetuse liikmed Jaan Martin Raik, Jana Saarkoppel, Morten Merila, Robert Kiuru ja Simo Sepp.

Selgeltnägijast gasell liigub miljonikäibe poole: "Me ei mõtle rahanumbritele"

Kiirelt miljonieurose käibe suunas liikuva ettevõtte Must Kass ehk brändi La Tene juhatuse liikme Tene Laulu sõnul ei keskendu nad rahanumbritele, vaid eesmärk on pakkuda inimestele seda, mis neil puudu on – armastus, tervis.

"Vaadates praegust perioodi, mis hetkel maailmas toimub, siis tegelikult on täielik defitsiit selle kõige puhul, kus on vaja rõhku panna inimeste abistamisele,” rääkis Laul.

Ettevõtte otsuste taga peitub Laulu sõnul puhtalt selgelt nägemine. Ettevõtte Must Kass juhatuse liikme Tomas Süldi sõnul langetavad nad otsuseid tänu võimekusele näha ja tunnetada seda, mis tulemas on.

Sel korral on saates "Kiired ja vihased" külas ettevõtte Must Kass ehk brändi La Tene juhatuse liikmed Tene Laul ja Tomas Süld. Kuulete, miks kiiresti kasvava ettevõtte juhid ei mõtle rahanumbritele ega ei tee turundust, miks nad asutasid ettevõtte ja kuulete paljustki muust. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

LHV fondijuht: indeksifondide head ajad on läbi

LHV roheliste ja indeksifondide juhi Joel Kukemelki hinnangul oleme jõudmas punkti, kus indeksifondid ei paku enam nii head riskiga korrigeeritud tootlust kui varem.

“Kui sa vaatad USAsse, siis Ameerikas on indeksifonde juba rohkem, kui on aktiivselt juhitud fonde,” rääkis Kukemelk. Ta selgitas, et kui rohkem rahaliikumist on nii-öelda autopiloodil, siis aktiivsetel investoritel tekib võimalusi seda ära kasutada. Eelise saavad investorid, kes ettevõtete majandusaruannetesse täpsemalt sisse vaatavad, mitte ei liigu massiga kaasa.

Lisaks selgitas Kukemelk, miks on LHV rohelised fondid viimase aastaga suurelt langenud ning kuidas rohesektori investeeringutel edaspidi minna võib. Samuti ennustas ta, millised stsenaariumid võivad aktsiaturgu laiemalt ees oodata.

Poolemiljonilise portfelliga investor: pärast esimest kriisi tõdesin, et investeerimine on petuskeem

Fotograaf ja poole miljoni euro suuruse portfelliga investor Jake Farra rääkis, et esimest korda alustas ta investeerimisega 2008. aastal, kuid sai siis valusalt põletada.

“Tol ajal mul ei olnud ühtegi tuttavat, kes investeerimisega tegeleks. Ma tegelesin ise, sattusin paanikasse, kui hinnad alla langesid, ja müüsin kõik oma aktsiad kukkumise pealt maha. Tõdesin, et investeerimine on üldse mingi petuskeem, ja hoidsin väga kaua sellest eemale,” rääkis Farra InvesteerimisFestivalil antud intervjuus.

Viie aasta eest otsustas aga Farra uuesti investeerimisega algust teha ning nüüd kuulub tema portfelli nii kinnisvara, aktsiaid, võlakirju kui ka iduinvesteeringuid. Farra räägib intervjuus täpsemalt, millistesse idufirmadesse on ta panustanud ja mille põhjal ta oma investeerimisotsuseid teeb.

Samuti selgitas ta, miks on ta kinnisvara osakaalu portfellis vähendanud. Lisaks rääkis Farra oma suurimatest õnnestumistest ja õppetundidest ning andis soovitusi, kuidas oma investeerimisportfelli kiiresti kasvatada.

Kinnisvarainvestor: langus võib tulla, kuid mul on hetkel mugav tunne

2 miljoni eurose kinnisvaraportfelliga investor Katri Teller arvab, et turul võib tulla väike hinnalangus. Enda sõnul on tal praegu siiski mugav olla, sest selja taga on kogemus 2009. aasta kriisist ning ta on valinud oma portfelli pigem väiksema riskiga investeeringud.

Teller rääkis InvesteerimisFestivalil antud intervjuus, millest tema investeerimisportfell koosneb ja milliseid võimalusi ta praegu turult otsib. Samuti arutles Teller, kuidas temale praegune olukord kinnisvaraturul tundub, ja rääkis, millise strateegia ta selles olukorras valinud on. Lisaks tõi Teller välja oma suurimad õppetunnid ja rääkis huvitavatest kogemustest üürnikega.