Lufthansa maapealsete üksuste töötajad streigivad kolmapäeval

Kirjanik: unistamine on kasutu, aga hädavajalik nagu uni

Unistamine on sama hädavajalik nagu uni. Kui ühest küljest on uni mahavisatud aeg, siis tegelikult on see möödapääsmatu ja ülivajalik, selgus saatest „Lavajutud“.

Unistamine on sama hädavajalik nagu uni. Kui ühest küljest on uni mahavisatud aeg, siis tegelikult on see möödapääsmatu ja ülivajalik, selgus saatest „Lavajutud“.