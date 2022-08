Uudised

Äripäev

3. august kell 5:24 Jaga lugu:







Intressimäärad pidurdasid Inbanki hoogu Poolas, kuid Balti turul tehti rekordmüük

Inbanki asutaja ja tegevjuht Priit Põldoja. Foto: Raul Mee

Inbanki teise kvartali puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 45% rohkem, teatas ettevõte. Inbanki juhatuse esimees ja tegevjuht Priit Põldoja avaldas pressiteates rahulolu, et vaatamata segasele majanduskeskkonnale ja keerulisele tööjõuturule kasvavad Inbanki ärimahud rekordiliselt.

Põldoja tõdes, et kui viimase kahe aasta jooksul on Inbanki kasvu vedanud Poola turg, siis eelmises kvartalis oli panga kasvumootoriks Baltikum. "Selle muutuse peamine põhjus on Poola turu 7%-ni tõusnud intressimäärad. Kõrgemad intressid ja kaasnev elukalliduse kasv on selgelt vähendanud Poolas kasvumahte. Küll aga on tore näha, et Inbanki hajutatud ärimudel töötab hästi ja Poola kasvu kahanemise kattis rekordmüük Baltikumis," selgitas ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev