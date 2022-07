Artikkel

Väikesed tee-ehitajad ennustavad suurtes koondamislainet. Turuliider ennustab väikestele pankrotte

Tallinna-Tartu maantee ja Rail Balticu ristumiskoht Assakul. Foto: Liis Treimann

Taristuehituse suuremates firmades võib ees oodata koondamislaine, sest töötajatele ei ole pakkuda piisavalt tööd. Väiksemaid ettevõtteid aga ohustab turuosaliste meelest suisa pankrot, kui firma ei suuda materjalide hinnatõusuga hakkama saada.

Ühe turuliidri, Trev-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens tõdes, et taristuehituses on üsna rasked ajad alanud. „Ja tundub, et läheb veel raskemaks.“

