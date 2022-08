LETA uudisteagentuuri tabas küberrünnak

Häkkerid on välja valinud 20 Läti asutust, mida nad pidevalt rünnakutega häirivad, andis Cert.lv teada. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL, Scanpix

Lätis on aasta jooksul registreeritud suurenenud küberrünnakute arv, möödunud nädalavahetusel katkestas rünnak Läti uudisteagentuuri LETA töö mitmeks tunniks, vahendab Läti ringhääling.

Agentuuri juhatuse liige Juris Mendzinš ütles, et see oli üks viimaste aastate suuremaid rünnakuid. "Viimane suur rünnak oli, kui ma ei eksi, 2018. aasta alguses. Siis oli mingi rahu ja vaikus ja nüüd see algas. Esialgu olid need rünnakud pigem amatöörlikud, see rünnak oli juba tugev ja palju sihikindlam," ütles Mendzinš Läti Televisioonile.

