Artikkel

Puust ja punaseks: Nord Poolist lahkumine tähendaks vähemalt seitset probleemi

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Foto: Andras Kralla

Nord Pooli elektribörsilt lahkumine tähendaks, et Eesti peaks lahendama terve rea probleeme.

Põhiargument Nord Poolist lahkumiseks on järgmine: hind, millega Eesti tootjad müüvad börsile elektrit, on madalam kui hind, millega me seda pärast börsilt ostame. Miks osta üldturult, kui saad ise toota ja tarbida? Päris nii lihtne kogu see asi siiski ei ole.

