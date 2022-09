Uudised

Raadiohommikus: uuest kaerajoogitehasest ja E-smaspäevast

Katre Kõvask asub juhtima kaerajoogitehast nimega Yook. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeva hommikuprogrammis on viimasel ajal valdavaks kujunenud majanduskriisi teemadele vahelduseks ka mõned head uudised. E-smaspäev läks ka seekord hästi ja kaupmehed tarbijate ettevaatlikust ei kogenud. Külla tuleb Klicki juhatuse liige Kaire Koik, et teha kokkuvõtteid E-smaspäevast ja rääkida tarbijakäitumisest e-kaubanduses 2022. aasta sügisel.

Eesti tuntuima LinkedIni koolitaja Indrek Põldveega räägime sellest, kuidas ettevõtted saavad LinkedIni abil müüki edendada, ja Skandinaaviasse eksportiva ehitusmaterjalitootja Klaar Home juhi Janar Tammjärvega räägime meeleoludest Rootsi ja Taani turgudel.

Kogenud toiduainetööstuste juht Katre Kõvask võttis vastu uue väljakutse ja asub juhtima kaerajoogitehast nimega Yook. Vestleme temaga Eesti toidutööstuse tuleviku teemadel.

Äripäeva konkurentsiraportite analüütik Sigrid Kõiv räägib sellest, mis meeleolud valitsevad logistika ja ehituse-arenduse sektorites.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kullafond". Äripäeva igihaldjaste saadete sarja saates võtame septembrile sobilikult fookusesse haridusvaldkonna ja õpetajate käekäigu. Uuesti mängimisele tuleb “Juhi juttude” saade, kus oli külas aasta kooli tunnustuse pälvinud Uulu põhikooli juht Egle Rumberg. Teeme temaga juttu sellest, kuidas ta enesele ootamatult vara ehk 27aastaselt koolijuhiks sai, kuidas esimene pandeemia-aasta teda läbi põletas ja mida vajalikku see õpetas, kuidas spetsialistist edukaks juhiks kasvada ning sellest, mis järgneb nüüd aasta kooli tunnustusele ehk kuhu edasi. Samuti räägime sellest, kuidas ta eeskujudelt õpib asju, mida ise järele teha ei taha.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Sel korral keskendub saade taristuehitusele. Külas on Verston OÜ juht Veiko Veskimäe ja KPMG Balticsi partner ja auditivaldkonna juht Indrek Alliksaar. Kuulete, kuidas möödus taristusektori jaoks eelmine aasta, kuidas on mõjutanud sektorit Ukrainas toimuv sõda, millises olukorras on ettevõtted seoses varem sõlmitud riiklike lepingutega ja kuidas on möödunud läbirääkimised transpordiametiga, millised on valdkonna suurimad murekohad ja milline paistab lähitulevik.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Seekordses saates võetakse luubi alla Hiina ja Euroopa vaheline transpordikorraldus, mis pärast sõja algust Ukrainas on saanud paraja hoobi. Lennutransport on väga kallis, meretransport liiga aeglane ning ehkki endine raudteekoridor läbi Venemaa ja Valgevene toimib vaat et paremini kui kunagi varem, ei taha paljud ettevõtted oma kaupa sealtkaudu põhimõtteliselt liigutada.

Uus Trans-Kaspia raudteekoridor toimib aga veel kehvalt, sest Kaspia ja Musta mere äärsete sadamate läbilaskevõimed on piiratud. Sestap on uueks trendiks saanud hoopis Trans-Kaspia kaudu kaupade vedu Hiinast Euroopasse mööda maanteed. Esmapilgul tundub see üsna absurdne, kuid ajavõit on ilmselge.

Lisaks on täheldada veel ühte trendi, mis on tormihoiatuseks Euroopa logistikafirmadele ning murettekitav globaalseid julgeolekuriske silmas pidades.

Stuudios on teemat kommenteerimas Aberg Expressi juht ja omanik Kaspar Soidla, saadet juhib Logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm. Saadet toetab Neste Eesti.

15.00–16.00 "Äripäeva raamatuklubi". Immuunsusest rääkides kasutatakse üsna militaarset sõnavara, olgu või näiteks kaitsevõime ja tappurrakk. Millest aga immuunsüsteemi kaitsevägi koosneb ja kus see kehas asetseb? Kuidas aru saada, kas oled viirushooajaks valmis? Mis asi on prioon? Kas käte ja pindade pidev desinfitseerimine tagab tervise või teeb hoopis haigemaks? Kas kanapuljong aitab kiiremini terveks saada?

Nendele ja paljudele muudele viirushooaja alguses olulistele küsimustele aitab saates dr Hendrik Streecki raamatu „Meie immuunsüsteem“ näidete toel vastuseid leida Qvalitase meditsiinijuht, üldarst dr Andreas Abel.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

