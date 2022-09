Tuntud idu- ja tehnoloogiafirmad sihivad kriiside virvarris kasvu ja jahivad talente

Bikeepi asutaja ja juht Kristjan Lind tõdes, et iduettevõttena ei saa nad ellujäämisfaasis olla, vaid peavad kasvama. Foto: Liis Treimann

Kui USAs Silicon Valleys tõmbavad tehnoloogiafirmad kulusid koomale, tegutsevad tuntud Eesti IT- ja idufirmad kasvukursil ja nii mõnigi palkab töötajaid juurde. Investorid enam siiski suure hurraaga projektidele tormi ei jookse.

Investorid on muutunud oluliselt ettevaatlikumaks ja kadunud on ülikõrged hinnad, mida nad olid veel pool aastat tagasi nõus maksma, märkis finantsidufirma Monese asutaja Norris Koppel. See on tema sõnul rängalt mõjutanud neid idufirmasid, kes on investoritelt varem väga kõrge hinna pealt raha kaasanud ja pidid siis uues normaalsuses veel lisaraha kaasama. "Finantstehnoloogia maailmas on enamiku lähiaastate buumi ajal börsile läinud ettevõtete väärtus kukkunud 70–80% ja eraettevõtete juures saab täheldada sarnaseid korrektsioone,“ rääkis Koppel.

