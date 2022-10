Kaval joogitootja puikleb hinnatõusu vastu: „Tundub meile soodne võimalus“

Äripäev eetris: ootame valget gaasilaeva, ükstapuha kes selle toob

Kulissidetagustesse vaidlustesse liialt süübimatagi on selge, et Paldiskisse on vaja tuua LNG-ujuvterminal, kui gaasitorud Läänemere põhjas plahvatavad, rääkisid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris”.

