Venemaa pommitab Kiievit ja teisi Ukraina linnu

Kiirabi annab esmaabi inimestele, kes said kannatada täna hommikul Venemaa pommirünnakus Kiievile. Foto: Efrem Lukatsky, AP Photo/Scanpix

Ukraina pealinn Kiiev ja teised suuremad linnad olid esmaspäeval raketitule all, eile süüdistas Ukrainas aktiivset sõda pidava Venemaa president riiki terrorismis Kertši silla ründamise tõttu.

Vähemalt üks raketilöök tabas Kiievi kesklinna ja ka linna ümbruses oli kuulda suuri plahvatusi, see on esimene rünnak Ukraina pealinna vastu viimase paari kuu jooksul, kirjutas Financial Times.

