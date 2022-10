Uudised

Raadiohommikus: uus IPO ning Hiina ja Briti võimumängud

Hommikuprogrammis räägitakse Hiina presidendi Xi Jinping tagasivalimisest. Foto: AFP/Scanpix

J. Molneri tulekust Tallinna börsile, ettevõtte äritegevusest ja tulevikuplaanidest räägivad selle asutaja Jason Grenfell-Gardner ning ärijuht Indrek Kaing.

Hiina presidendi Xi Jinping tagasivalimisest, tema poliitika võimalikust muutusest ja selle kõige mõju maailma majandusele seletab lahti Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Rüüt Kaljula.

Ühendkuningriik on saanud kahe kuu jooksul kolmanda peaministri. Mis sai saatuslikuks eelmisele peaministrile ning mida oodata uuest, sh milline on tema plaan majanduse turgutamiseks, selgitab Eesti suursaadik Londonis, Viljar Lubi.

Samuti räägib Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv äsja valminud telekommunikatsiooni ja hambaravi ettevõtete aastaraportitest – kas sideteenuste pealt hoitakse kokku ning kas II samba raha jõudis eestlaste hambaid parandama?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Eramaja ehitus". Saates räägime päikeseenergia kasutuselevõtmisest. Teeme selgeks, kuidas on elektrihindadega paralleelselt muutunud päikesepaneelide tasuvusaeg ja millega ise energiatootjaks hakates tuleb üldse arvestada.

Lisaks tutvustame Nord Solari garantiisüsteemi, millega makstakse kinni vahe lubatud ja puudujääva tootluse vahel. Kuidas lubatud tootlus kujuneb, sellest juba lähemalt saates. Külas on Nord Solari müügijuht Ülo-Sverre Seppa ja elektriinsener Martin Porman. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägib kinnisvara arendaja ja 44 üüripinna omanik Karin Vinkel sellest, kuidas julge pealehakkamine on toonud tema investeerimisteekonnal edu.

Kartmatult oma soove avalikult välja öeldes leidis Vinkel omale ühelt kinnisvarakoolituselt esimese äripartneri. Südikust nõudis tollal kivisse raiutud tõdedele vastupidises suunas minemine. Saates räägib ta lisaks edu teguritele ka sellest, mis juhtus tema kõige esimese üürimaja arendusega, kus kõik hakkas viltu vedama. Saadet juhib Anu Lill.

13.00-14.00 "Cleantech". Seekord räägime suurtest konverentsidest, mis lähiajal meie lähedal toimumas.

Juba 26.-27. oktoobril toimub Tallinnas GreenEST Summit, mis on piirkonna suurim rohetehnoloogia konverents, tähistades 2022 aastal juba viiendat sünnipäeva. 30. novembril toimub aga Riias Baltic Sustainability Awards ja innovatsioonifoorum.

Miks neil konverentsidel käia ja miks just iduettevõtja peaks minema oma võrgustikku laiendama, räägivad Baltic Sustainability Awardsi žürii liige Helery Pops ja GreenEST Summiti päevajuht Karlis Goldstein. Lisaks räägime ka sellest, kuidas üldse üht iduettevõtet hinnata saab ja mida investorid esmalt vaatavad. Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS

15.00-16.00 "Võitjate põlvkonnad". Külas on Põlvas 120 inimesele tööd andva pereettevõtte Peetri Puit asutaja Peeter Peedomaa ja tema tütar, turundusjuht Kristi Peedomaa, ning Peetri poeg Raido Peedomaa, kes on ettevõttes müügijuht.

Peedomaade perekonna uue põlvkonna esindajal Raido Peedomaal on kindel soov muuta Eesti ja Baltikumi ehitusmaastikku: “Peame murdma inimeste betooniusku, mõne aja pärast võiks olla 10-20% kortermajadest hoopis puidust.“

Põlvasse tippspetsialistide meelitamise raskuseks peab Raido Peedomaa atraktiivsete elamispindade nappust: “Me ehitasime lausa uue kortermaja. Kui kedagi Tallinnast Põlvasse tööle meelitada, siis vaevalt et ta tahab kuhugi paneelmajja kolida. See on miinuskoht. Lähim koht, kuhu ta on nõus kolima, on ehk Tartu. Peame seda miinuseks, et meil Põlvas ei ole atraktiivset elamispinda. Samas, kui tööstus areneb, arenevad ka ümberkaudsed linnad,“ on Raido Peedomaa optimistlik. Saatejuht on Marili Niidumaa.

