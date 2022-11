Artikkel

Venemaa evakueerib rohkem inimesi okupeeritud Lõuna-Ukrainas

Hersoni linnast evakueeritud tsiviilisikud saabuvad naaberlinna Oleškisse pärast Dnipro jõe ületamist reisilaevaga 25. oktoobril 2022. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa andis tsiviilisikutele korralduse lahkuda Ukrainast piki Dnipro jõe idakallast, mis laiendab oluliselt evakueerimiskäsku.

Kiievi sõnul tähendab Venemaa korraldus okupeeritud territooriumi sunniviisilist tühjendamist. Venemaa oli varemgi käsutanud tsiviilisikuid jõe läänekaldal, mis on nende kontrolli all ning kuhu Ukraina väed on tunginud Hersoni linna vallutamiseks, kirjutab Reuters.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev